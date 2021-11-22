Житель Нерюнгри осужден за надругательство и избиение малолетней падчерицы

Доказательства, собранные следователем по особо важным делам СО по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия), судом признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора 43-летнему жителю города Нерюнгри. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ – изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

Следствием и судом установлено, что в июне 2021 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения, пользуясь отсутствием дома своей жены, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней падчерицы.

Девочка подверглась избиению, при котором подсудимый наносил ей удары по голове, рукам и ногам, а также бил ее головой о стену. Ребенок рассказал о произошедшем матери, когда женщина вернулась с работы и увидела избитую дочь. Незамедлительно женщина обратилась в правоохранительные органы, и мужчина был задержан, а впоследствии помещен под стражу.

В ходе следствия злоумышленник признал вину, но на суде избрал другую тактику, сообщив, что признает вину частично. Несмотря на это, собранные следствием доказательства легли в основу обвинительного приговора. 22 ноября 2021 года подсудимый признан виновным и осужден к наказанию в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В отношении пострадавшей девочки для минимизации последствий совершенных преступлений проведен курс реабилитации с участием психологов.