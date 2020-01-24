Житель Намского района подозревается в краже

В отдел МВД России по Намскому району Якутии обратилась местная жительница с сообщением о краже 30 килограммов мяса говядины. Сумма ущерба составила более 10 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, им оказался ранее судимый 33-летний мужчина.

Выяснилось, что в день происшествия подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пошел в гости к своему знакомому, но перепутал адрес и зашел в другой дом. Свободно пройдя в чужую террасу, он увидел там туши мяса и совершил кражу заготовок, чтобы сбыть их. Затем он всё же дошел до верного адреса и от дома знакомого вызвал такси, чтобы вывезти похищенное. Потом он воспользовался услугой распиловки мяса, чтобы было легче его сбыть. Но после нескольких неудачных попыток продажи он спрятал заготовки у себя в доме.

Похищенное изъято и возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.