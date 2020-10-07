Житель Мирного зафиксировал из окна трагедию

Мужчину обнаружили лежащим на козырьке подъезда жилого дома по улице Солдатова в Мирном сегодня, 7 октября, передает телеканал «Якутия 24». «Мужчина 1981 года рождения погиб. Проводится проверка. На месте работает следователь со следственной группой», — сообщили телеканалу в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Более подробная информация будет опубликована позднее. Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/proisshestviya/muzhchinu-obnaruzhili-na-kozyirke-podezda-zhilogo-doma-v-mirnom

Фото: Якутия24 Источник: Якутия24

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