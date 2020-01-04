Житель Мирного выстрелил в трансформатор

В Отдел МВД России по Мирнинскому району поступила информация о повреждении трансформатора на одной из подстанций энергетического предприятия, расположенная в г. Мирный.

Выехавшей на место происшествия следственно-оперативной группой предварительно установлено, что 55-летний местный житель, находясь в гаражном боксе, по неосторожности произвел выстрел из охотничьего гладкоствольного ружья в сторону подстанции, в результате чего повредил радиатор охлаждения трансформатора. Отключение электроснабжения не производилось.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.