04.01.2020
22:30
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Происшествия

Житель Мирного выстрелил в трансформатор

В Отдел МВД России по Мирнинскому району поступила информация о повреждении трансформатора на одной из подстанций энергетического предприятия, расположенная в г. Мирный.

Выехавшей на место происшествия следственно-оперативной группой предварительно установлено, что 55-летний местный житель, находясь в гаражном боксе, по неосторожности произвел выстрел из охотничьего гладкоствольного ружья в сторону подстанции, в результате чего повредил радиатор охлаждения трансформатора. Отключение электроснабжения не производилось.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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