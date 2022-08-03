03.08.2022
14:21
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Происшествия
Житель Мирного убил щенка, который мешал ему отдыхать
Мужчина сбросил питомца с четвертого этажа. Теперь гражданин ответит по статье Уголовного кодекса. Анна Брянская расскажет подробнее — передает телеграм-канал Алмазный край.
Фото: https://t.me/almaznyikrai
Источник: https://t.me/almaznyikrai
#Житель Мирного убил щенка который мешал ему отдыхать#Мирнинский район#Мирный#республика саха (якутия)#Якутия
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