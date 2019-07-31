Житель Мирнинского района Якутии осужден за убийство

Собранные Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 57 — летнего жителя с. Тас-ЮряхМирнинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе предварительного следствия установлено, что в апреле 2019 года обвиняемый, находясь в квартире, расположенной в с. Тас-ЮряхМирнинского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, вызванных ссорой, нанес своему другу, 1964 г.р., удар ножом в брюшную полость. От полученного телесного повреждения мужчина скончался на месте происшествия, спустя непродолжительное время.

В тот же день мужчина был задержан, а впоследствии по ходатайству следственных органов судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором Мирнинского районного суда Республики Саха (Якутия) обвиняемый признан виновным в совершении указанного преступления, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.