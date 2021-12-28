28.12.2021
16:38
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Происшествия

Житель Мирнинского района подозревается в краже женских унтов и плюшевой игрушки

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району с заявлением о краже обратился владелец торгового павильона. Предприниматель сообщил, что неизвестный похитил женские унты и мягкую игрушку. 

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый 27–летний местный житель.

Инцидент произошел около 10 часов утра на центральном рынке города Мирного, куда подозреваемый зашел, чтобы снять деньги с карты.  Злоумышленник, воспользовавшись тем, что продавец был в другом конце торгового зала, спокойно взял с витрины плюшевого тигренка и женские унты, после чего покинул помещение.  В настоящее время похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Источник: ОМВД России по Мирнинскому району
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