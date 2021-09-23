Житель Мегино-Кангаласского района наказан: 350 тысяч и невыезд из страны

Судебные приставы Мегино-Кангаласского районного отделения взыскали с гражданина компенсацию морального вреда в размере 350 тыс. рублей за причинение вреда здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия.

Водитель транспортного средства допустил нарушение правил дорожного движения, повлекшее дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пешеходу были причинены телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Пострадавший подал иск в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда.

На основании исполнительного документа в Мегино-Кангаласском районном отделении судебных приставов УФССП России по Республике Саха (Якутия) было возбуждено исполнительное производство. В соответствии с действующим законодательством должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный законом срок требования исполнительного документа не исполнил. Сотрудником органа принудительного исполнения вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, а также предупреждение о временном ограничении на пользование специальным правом в виде права управления транспортными средствами до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме. Кроме того, вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника.

В результате принудительных мер, сумма компенсации морального вреда в размере 350 тыс. рублей перечислена пострадавшему в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.