Житель Красноярска «надул» якутянку

SakhaLife.ru.

Прокуратура Сунтарского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя г. Красноярск. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимый, в июле 2020 года не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, разместил в «Инстаграмм» объявление о продаже товара, на которое откликнулась жительница Сунтарского района и перевела ему мобильным банком денежные средства, оплатив купленный товар. Однако при поступлении средств, подсудимым аккаунт был заблокирован, товар женщине не передан.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 10 месяцам исправительных работ.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.