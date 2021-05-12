12.05.2021
12:20
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Судебная хроника

Житель Красноярска «надул» якутянку

SakhaLife.ru.

Прокуратура Сунтарского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя г. Красноярск. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимый, в июле 2020 года не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства,  разместил в «Инстаграмм» объявление о продаже товара, на которое откликнулась жительница Сунтарского района и перевела ему мобильным банком денежные средства, оплатив купленный товар. Однако при поступлении средств, подсудимым аккаунт был заблокирован, товар женщине не передан.  

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 10 месяцам исправительных работ. 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина.
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