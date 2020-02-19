Житель Иркутской области обокрал якутянку

В дежурную часть полиции ОМВД России по Верхневилюйскому району Якутии обратилась женщина с заявлением о том, что с её банковской карты похитили денежные средства. Установлено, что потерпевшая ранее отключила сим-карту, на которой была установлена услуга «Мобильный банк».

Данная сим-карта была приобретена неизвестным лицом, который, обнаружив подключение «Мобильного банка», перевел с карты потерпевшей деньги на свой счет.

По данному факту в ходе розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска районного ОВД совместно с Управлением уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) была установлена личность подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Иркутской области. Злоумышленника установили и доставили в Верхневилюйский район, где он дал признательные показания.

Установлено, что мужчина работает в навигации. Летом мужчина приехал в Усть-Кут, где попросил знакомого купить сим-карту. Позже он заметил, что на данном номере происходят денежные переводы. Вскоре он вернулся на работу в Иркутскую область, где и решил списать с чужой карты деньги. Мужчина думал, что если сим-карта оформлена на другого человека, его не вычислят. Похищенное он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Особенностью данного вида преступления является снятие денежных средств с абонентских номеров, к которым в свое время была подключена услуга «Мобильный банк». Потерпевшие либо теряют свои мобильные телефоны, либо меняют номер, забывая, при этом, отключить услуги мобильного банка.

Этим и пользуются злоумышленники, которые, получив sms-сообщения с об услуге «Мобильный банк», проводят определенные несложные операции и переводят денежные средства с банковских карт граждан на свои счета.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам отключить услугу «Мобильный банк» с абонентского номера, которым вы не планируете пользоваться или потеряли.