Якутянин осужден за убийство милиционера-конвоира, совершенное в 2007-м

Доказательства, собранные следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения приговора 52-летнему жителю города Якутска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ – убийство.

Следствием и судом установлено, что в июне 2007 года к подсудимому обратился его приятель, который попросил о помощи во время выяснения отношений со знакомым мужчиной. Для страховки на случай агрессивного поведения оппонента или в случае, если он придет не один, подсудимый взял с собой ружье.

Товарищи приехали на ул. Курашова, и приятель подсудимого вошел в подъезд и вызвал мужчину на разговор.

В какой-то момент между ними возник конфликт, переросший в обоюдную борьбу. Увидев, что по отношению к приятелю применяется физическая сила, подсудимый решил вмешаться в происходящее и произвел два выстрела в голову и брюшную полость потерпевшего. От полученных травм он скончался на месте, а стрелок и его приятель скрылись с места.

Как установлено следствием и судом, разговор происходил с милиционером-конвоиром, которому товарищ подсудимого предъявил претензии о смерти в местах лишения свободы знакомого.

На протяжении длительного времени преступление оставалось нераскрытым, и в ходе предварительного следствия по другому уголовному делу следствие получило данные о причастности к давнему убийству ранее неоднократно судимого мужчины.

Совместная работа следователей и криминалистов регионального СКР, сотрудников отдела по раскрытию преступлений против личности ОУР МУ МВД России «Якутское», а также оперативного подразделения ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по республике по изучению материалов уголовного дела «прошлых лет» дала закономерный результат – личность стрелка установили, и вскоре он был задержан.

Несмотря на непризнание вины в совершенном преступлении, следствием собрана достаточная доказательственная база, которая легла в основу обвинительного приговора.

Подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.