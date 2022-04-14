14.04.2022
11:59
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Судебная хроника

Житель Горного улуса осужден за незаконную рубку и сбыт лиственницы

Прокуратура Горного района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (сбыт незаконно заготовленной древесины, совершенный в особо крупном размере).

В суде установлено, что подсудимый в мае 2021 года, находясь в выделе 37 квартала № 1492 Бердигестяхского участкового лесничества Горного района, не имея соответствующих разрешительных документов осуществил незаконную рубку деревьев породы «лиственница» в количестве 40 штук, впоследствии осуществил сбыт незаконно добытой древесины. 

Сумма ущерба, причиненная лесному фонду Российской Федерации, составила более 251 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Также судом по иску прокурора с осужденного взыскан в полном объеме причиненный преступлением ущерб.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна РОЖИНА.
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