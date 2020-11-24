Житель Горного района распространял порнографические изображения несовершеннолетнего

Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела, по обвинению ранее неоднократно судимого 58-летнего жителя Горного района в распространении и публичной демонстрации материалов с порнографическим изображением несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста, с использованием СМИ и сети «Интернет» (п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ).

В ходе предварительного следствия установлено, что в июне 2020 года мужчина с использованием своего мобильного телефона распространил в групповом чате мессенджера мультимедийный файл, содержащий порнографическое изображение несовершеннолетнего лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Следует отметить, что санкцией указанной статьи за совершение данного преступления виновному грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.