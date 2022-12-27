Житель Чурапчинского улуса ответит за пьяное вождение и хранение конопли

Прокуратура Чурапчинского района направила в суд уголовное дело о незаконном приобретении, хранении наркотических средств в крупном размере, об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Прокуратура Чурапчинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч.2 ст.228 (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере) и ч.1 ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2022 года, в одном из населенных пунктов Чурапчинского района собрал дикорастущую коноплю в целях личного потребления, поместил в 2 полимерных пакета и решил хранить в салоне автомашины. Далее, он, возвращаясь домой на автомашине встретив на улице знакомого употребил с ним спиртные напитки, после решили продолжить распитие алкоголя. Будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не сделав для себя должных выводов он вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии и поехал в алкогольный магазин. Его незаконные действия пресечены сотрудниками дорожно-постовой службы ГИБДД ОМВД России по Чурапчинскому району. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.