Житель Чурапчи ошибочно нанес ножевое ранение дочери

В Чурапчинском районе мужчина осужден к лишению свободы за покушение на убийство

Прокуратура Чурапчинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В суде установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома учинил скандал, вследствие чего его гражданской супругой на помощь были вызваны дочь и зять.

При этом подсудимый, решив совершить убийство зятя, взяв кухонный нож, поджидал его в коридоре подъезда, где из-за отсутствия естественного света ошибочно нанес ножевое ранение дочери своей гражданской супруги. Однако, на этом свои противоправные действия подсудимый не прекратил, его преступные действия пресечены зятем.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.