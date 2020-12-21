Житель Бурятии «кинул» якутян на круглую сумму

SakhaLife.ru.

Оперуполномоченными уголовного розыска Отделения МВД России по Амгинскому району раскрыто дистанционное мошенничество, совершенное в одном из популярных мессенджеров.

Установлено, что 20-летний житель села Амга, с целью получения быстрого выигрыша, вступил в группу, где проводились многоэтапные розыгрыши денежных средств. Когда сумма направленных им денег составила 142 000 тысячи неизвестный администратор прекратил розыгрыши, а группа по интересам прекратила свое существование.

Потерпевший обратился с заявлением в районную полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого в данном преступлении. Им оказался 26-летний житель г.Улан-Удэ. В настоящее время с ним проводятся следственные действия в Якутске. Расследование уголовного дела продолжается.