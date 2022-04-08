Житель Алданского района хотел купить снегоход, но попался на удочку мошенников

В интернете мужчина нашел объявление компании «Мотоцентр» о продаже снегохода и заинтересовался предложением. Переговорив с представителями компании, он перевел 575 620 рублей в качестве оплаты за транспорт. Его заверили, что заказ будет доставлен в течение двух недель и отправили трек-номер для отслеживания. Но дата прибытия груза постоянно менялась, отражая статус «В пути». По истечении месяца снегоход так и не был доставлен, а мужчина обратился в полицию.

Полиция предупреждает! Напоминаем, что нужно быть предельно бдительными при совершении покупки посредством сети Интернет, пользуйтесь только проверенными сайтами, изучайте отзывы о продавце, советуем отдавать предпочтение совершению покупок непосредственно в магазинах либо напрямую у продавца при личной встрече, когда вы имеете возможность удостовериться в наличии необходимого товара и его качестве.

В любом интернет-магазине должны быть контакты продавца: организационно-правовая форма — ООО или ИП, наименование компании, адрес и телефон. С этой информацией будет проще вернуть товар или предъявить претензии по поводу качества. По ОГРН, ИНН и названию компании можно узнать, существует ли вообще такой продавец.