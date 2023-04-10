10.04.2023
17:03
247

Судебная хроника

Житель Алдана ударил полицейского головой

36-летний житель Алданского района приговорен к шести годам колонии строгого режима за применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти. При вынесении приговора суд учел непогашенную судимость за ранее совершенные преступления.

Судом установлено, что в декабре 2022 года в подъезде жилого дома подсудимый нанес сотруднику полиции, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей, удар головой в область носа, причинив последнему средней тяжести вред здоровью.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили ИА SakhaNews в прокуратуре Якутии.

Источник: Новости Нерюнгри

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх