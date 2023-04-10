10.04.2023
17:03
247
Судебная хроника
Житель Алдана ударил полицейского головой
36-летний житель Алданского района приговорен к шести годам колонии строгого режима за применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти. При вынесении приговора суд учел непогашенную судимость за ранее совершенные преступления.
Судом установлено, что в декабре 2022 года в подъезде жилого дома подсудимый нанес сотруднику полиции, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей, удар головой в область носа, причинив последнему средней тяжести вред здоровью.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили ИА SakhaNews в прокуратуре Якутии.
Источник: Новости Нерюнгри
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10.04.2023
0
85
10.04.2023
0
118
10.04.2023
0
108
10.04.2023
0
240
10.04.2023
0
180
10.04.2023
0
284
10.04.2023
0
245
10.04.2023
0
254
10.04.2023
0
655
10.04.2023
0
1146
10.04.2023
0
313
10.04.2023
0
1445
10.04.2023
0
311
10.04.2023
0
1303
10.04.2023
0
491
10.04.2023
0
1038
10.04.2023
0
1088
10.04.2023
0
410
10.04.2023
0
440
10.04.2023
0
3238
10.04.2023
0
905
10.04.2023
0
710
10.04.2023
0
723
10.04.2023
0
1565
10.04.2023
0
2052
10.04.2023
0
1016
10.04.2023
1
2955
10.04.2023
0
1771
10.04.2023
0
681
10.04.2023
1
889
10.04.2023
0
864
10.04.2023
0
1032
10.04.2023
0
1073
10.04.2023
0
664
10.04.2023
0
630
10.04.2023
0
895
10.04.2023
1
3596
10.04.2023
0
2073
10.04.2023
0
9640
10.04.2023
0
2181
09.04.2023
0
1472
09.04.2023
0
2715
09.04.2023
0
1830
09.04.2023
0
2666
09.04.2023
0
6189
09.04.2023
0
1605
09.04.2023
0
1991
09.04.2023
0
1949
09.04.2023
0
1914
09.04.2023
0
1811
09.04.2023
0
1722
09.04.2023
0
5693
09.04.2023
0
1839
09.04.2023
0
2087
09.04.2023
1
3746
09.04.2023
0
3277
09.04.2023
0
19889
09.04.2023
0
3033
08.04.2023
0
6739
08.04.2023
0
3265
ТОП НОВОСТИ
04.04.2023
0
37143
08.04.2023
0
30752
04.04.2023
0
27598
06.04.2023
0
20422
08.04.2023
2
20341
05.04.2023
0
20228
04.04.2023
0
19012
07.04.2023
0
17161
05.04.2023
0
16635
Добавить комментарий