Житель Алдана ударил полицейского головой

36-летний житель Алданского района приговорен к шести годам колонии строгого режима за применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти. При вынесении приговора суд учел непогашенную судимость за ранее совершенные преступления.

Судом установлено, что в декабре 2022 года в подъезде жилого дома подсудимый нанес сотруднику полиции, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей, удар головой в область носа, причинив последнему средней тяжести вред здоровью.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили ИА SakhaNews в прокуратуре Якутии.