Житель Алдана снова пойман пьяным за рулем

В Алданском районе мужчина за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения осужден к 160 часам обязательных работ

Прокуратура Алданского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

В суде установлено, что обвиняемый, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не сделав для себя должных выводов, вновь сель за руль автомобиля в состоянии опьянения, ставя под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения. Его незаконные действия пресечены сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Алданскому району.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя, принимая во внимание признание вины, отсутствие судимости приговорил подсудимого к 160 часам обязательных работ. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.