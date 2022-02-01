Житель Алдана подозревается в краже двух смартфонов, не 🍏

41-летний житель г. Алдана подозревается в совершении двух краж смартфонов.

Установлено, что в ноябре прошлого года подозреваемый приехал в гости к своему знакомому в п. Нижний Куранах, где они вместе распивали спиртные напитки. Спустя некоторое время хозяин квартиры лег спать, а гость, заметив у него мобильный телефон «Samsung», решил похитить его, чтобы в последующем сбыть. Дождавшись, когда знакомый заснул, мужчина похитил его телефон из кармана куртки, висевшей на вешалке, и покинул квартиру. Затем он отнес похищенный гаджет в ломбард, выручив 1000 рублей.

В декабре мужчина вновь посетил своего приятеля в п. Нижнем Куранахе. Через два дня подозреваемый собрался уезжать в Алдан, но так как у него не было денег, он опять похитил телефон гостеприимного хозяина — на это раз смартфон марки «Realme». Затем он сдал похищенное в ломбард за 2 000 рублей и выкупил ранее сданный «Samsung» за 1 000 рублей.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российское Федерации «Кража».