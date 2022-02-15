Житель Алдана ответит за надругательство над сыном сожительницы

Старшим следователем СО по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 35-летнего жителя города Алдана в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Следствием установлено, что обвиняемый с июня 2019 по август 2021 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении сына своей сожительницы – мальчика 2009 года рождения. Злоумышленник пользовался отсутствием дома матери мальчика и совершал преступления под угрозой физического насилия.

В последующем мальчик рассказал о происходящем учителям, и те обратились в правоохранительные органы. Мужчина незамедлительно был задержан и заключен под стражу.

Несмотря на непризнание обвиняемым вины в совершенных преступлениях, следствием в рамках уголовного дела проведен существенный объем следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

С утвержденным прокурором обвинительным заключением материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения.

Следственное управление Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) призывает жителей республики не быть равнодушными к детской беде. Если вы стали свидетелем жестокого обращения взрослых с детьми, если владеете информацией о готовящихся, либо совершенных преступлениях в отношении несовершеннолетних, просим вас сообщить о данных фактах по телефонной линии «Ребенок в опасности», номер которой 123.

О фактах жестокого обращения и насилия над детьми вы можете также сообщить по телефону Мобильной кризисной службы, специалисты которой призваны решать проблемы, связанные с реабилитацией и психологической коррекцией жертв преступлений. Единый телефон Мобильной кризисной службы — 8 800 100 22 83.

Следственное управление напоминает, что на изменения в поведении детей необходимо сразу обращать внимание. Для предотвращения трагедии следует разговаривать с ребенком, быть честным и полным желания помочь ему.