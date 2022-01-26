26.01.2022
16:18
62

Политика

Жириновский – депутатам Госдумы: Вы не понимаете! Дикие собаки будут есть людей!

Такой упрек бросил коллегам по депутатскому корпусу Госдумы политический долгожитель России, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх