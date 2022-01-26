26.01.2022
16:18
62
Политика
Жириновский – депутатам Госдумы: Вы не понимаете! Дикие собаки будут есть людей!
Такой упрек бросил коллегам по депутатскому корпусу Госдумы политический долгожитель России, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети
#бездомные собаки#бродячие собаки#Владимир Жириновский#Жириновский – депутатам Госдумы: Вы не понимаете! Дикие собаки будут есть людей!#собаки#собачий закон#Якутия
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