Жилой дом дотла сгорел в Якутии

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

12 февраля 2020 г. в 03.18 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной мастерской на ул. Андреева в с. Ытык-Кюель Таттинского района. К моменту прибытия пожарного подразделения, через девять минут, строение горело открытым огнем. В результате пожара мастерская повреждена по всей площади — 9 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

12 февраля 2020 г. в 12.01 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Тобурокова с. Верхневилюйск Верхневилюйского района. К моменту прибытия пожарного подразделения, через четыре минуты, строение горело открытым огнем. В результате пожара огнем повреждены: стены, потолочное перекрытие на площади — 28 кв.м. Жилой дом спасен. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

12 февраля 2020 г. в 17.51 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Гагарина с.Сунтар Сунтарского района. К моменту прибытия пожарного подразделения, через четыре минуты, строение горело открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади на 126 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!