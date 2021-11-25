Жильцы многоквартирного дома вычислили злоумышленников с помощью видеонаблюдения 📹

В Якутске жильцы многоквартирного дома (МКД) по улице Ксенофонта Уткина, 14 смогли вычислить злоумышленников с помощью системы видеонаблюдения «Ростелекома». Просматривая архивные видеозаписи в мобильном приложении, жители заметили подозрительную активность, произошедшую в ночь с пятницы на субботу.

Камеры зафиксировали как два неизвестных мужчин сливали топливо из припаркованного возле дома автомобиля. Завершив свои действия, мужчины направились в сторону выхода из придомовой территории, что также было запечатлено в объективе видеокамер. На утро жильцы дома, увидев в архиве записей ночное происшествие, незамедлительно обратились в правоохранительные органы для установления обстоятельств и обнаружения нарушителей.

Установка комплексного видеонаблюдения в домах по улице Ксенофонта Уткина, 14 и 14/1 реализована компанией «Ростелеком» в 2020 году в рамках проекта «Ростелеком Ключ». В каждом доме ведут непрерывную видеозапись 38 камер. В целом за всей территорией наблюдает 76 видеокамер. Видеоустройства охватывают как внутреннюю территорию жилого комплекса: подъезды, лестничные проходы и коридоры, так и придомовую. Внешние видеокамеры обладают высоким разрешением и оснащены системами ночного видения. Записи с устройств хранятся в защищенном облачном хранилище «Ростелекома».

«С помощью цифровых технологий мы создаем продукты, направленные на создание комфортной и безопасной среды для наших клиентов. Один из таких проектов — это платформа “Ростелеком Ключ”. Это удобный и многофункциональный сервис управления и контроля за домом и придомовой территорией, в который входят умный домофон, умный шлагбаум, умные счетчики и комплексное видеонаблюдение. Все продукты реализованы на одной платформе и доступны жителям в едином приложении для смартфона. С помощью “Ростелеком Ключ” жильцы многоквартирных домов могут чувствовать себя в безопасности, упростить и автоматизировать бытовые процессы», — сообщила Жанна Аксарина, директор по работе с массовым сегментом филиала «Сахателеком» ПАО «Ростелеком».

«У нас на территории дома установлена по проекту “Ростелеком. Ключ” не только система видеонаблюдения, но и умный шлагбаум. Все эти сервисы обеспечивают высокий уровень безопасности придомовой площади и позволяют жильцам иметь возможность самим контролировать за всем происходящим. Кража бензина — это не единичный негативный случай, произошедший возле дома. Недавно служба доставки воды, при развороте машины, задела стойку шлагбаума и уехала. Благодаря тому, что велась видеосъемка, мы узнали, что произошло и кто виноват в порче объекта. В целом нравится, что просмотр видеокамер и управление за шлагбаумом доступно в одном приложении», — поделился Айаал Петров, житель дома по улице Ксенофонта Уткина, 14.

«Умный домофон» позволяет удаленно открывать дверь, смотреть кто пришел, ведет видеозапись всех посещений, которые сохраняются в архиве. Также в приложении можно создавать гостевые коды для курьеров и друзей. Панели умного домофона оборудованы антивандальным корпусом, кнопкой SOS, встроенной камерой видеонаблюдения с высоким разрешением и системой ночного видения.

Ещё одна услуга, входящая в экосистему, — «Умный шлагбаум». Его можно открывать через мобильное приложение, или он может пропускать автомобили автоматически, распознавая государственные знаки автомобилей жильцов или сигнал специальной радиометки. В приложении также можно сгенерировать гостевые коды для курьеров, друзей, служб ЖКХ. Шлагбаум оборудован камерой, поэтому пользователи могут смотреть как онлайн, кто заезжает на территорию, так и из архива. Умными шлагбаумами на Дальнем Востоке уже пользуются жители Владивостока и Якутска.

«Комплексное видеонаблюдение»— это возможность обезопасить дом и придомовую территорию с помощью видеокамер, которые устанавливаются на домах, на парковках или детских площадках. Пользователи могут смотреть записи онлайн в приложении на телефоне или из архива.

«Умные счетчики» ведут учет потребления электроэнергии, воды и газа и самостоятельно передают данные в управляющую компанию. Информация о потреблении ресурсов всегда доступна в мобильном приложении.

Управлять всеми функциями «Ростелеком. Ключ» можно через мобильное приложение или личный веб-кабинет, а также с помощью Apple Watch или Siri.

Стоимость каждого решения «Ростелеком Ключ» рассчитывается индивидуально в зависимости от параметров дома и пожеланий заказчиков. Узнать о наличии технической возможности для подключения услуг компании, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте sakha.rt.ru и по телефону 8 800 100 08 00.