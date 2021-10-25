Жильцы многоквартирного дома в Якутске остались без света и тепла

Руководитель Автодорожного округа Александр Иванов встретился с жителями нового 16-этажного дома по адресу проспект Ленина, 53, в котором из-за отключения электроэнергии восьмой день нет тепла и горячей воды. На встречу с жильцами также были приглашены представители застройщика ТЖСК «Прогресс» и прокуратуры, но они не подошли.

По словам Александра Иванова, такая ситуация сложилась по вине застройщика, который разрешил гражданам заселиться в дом, не дожидаясь ввода в эксплуатацию. Проблема жильцов данного дома неоднократно обсуждалась на совещаниях на разных уровнях.

«Собственники еще в 2017 году, без акта приемки и передачи, получили ключи от квартир, чтобы провести ремонт своих квартир. После ремонта остались там жить. Как разъяснили в «Якутскэнерго», электричество они отключают на законных основаниях, потому что дом официально не введен в строй», — сообщил Александр Иванов.

Кроме того, владельцы квартир-студий самовольно сделали перепланировки, из-за чего возникли нарушения требований в системе газопровода. Эти факты послужили причиной для отказа в выдаче разрешения на ввод дома Управлением государственного строительно-жилищного надзора. При этом застройщик ТЖСК «Прогресс» задолжал энергоснабжающим организациям порядка 2 млн рублей.

В управляющей компании «Гарант плюс» сообщили, что с прошлой недели начался прием платежей за коммунальные услуги от жильцов.

По обращению жильцов дома по проспекту Ленина, 53, сегодня в прокуратуре города Якутска состоится совещание с участием УГСЖН, ПАО «Якутскэнерго», УГРС «Сахатранснефтегаз» и ТЖСК «Прогресс», на котором рассмотрят правомерность отключения электроэнергии, тепла и газа в многоквартирном доме.