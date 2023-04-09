Жильцы аварийного дома по ул. Дальняя, 82 получили квартиры в мкр. «Звездный»

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Как сообщили в Департаменте жилищных отношений города Якутска, прежний дом Анфисы Конюховой, и нескольких других семей по ул. Дальняя, 82 был признан аварийным в 2016 году и включен в республиканскую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

«Недавние резонансные публикации об Анфисе Конюховой в СМИ вышли в период передачи квартир муниципалитету. Государственные контракты на приобретение жилых помещений уже были заключены с Дирекцией жилищного строительства, а новый объект, в который планировалось заселить жильцов дома по ул. Дальняя, 82, введен в эксплуатацию», — подчеркнули в Департаменте.

Также, кроме Анфисы Конюховой квартиры в новом доме по ул. Летчицы Веры Захаровой, 15/2 получили и другие жильцы с ул. Дальней, 82.

Всего в микрорайоне «Звездный» приобретено 573 квартиры, ключи от которых получат семьи по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда по г. Якутску. Поздравляем горожан с новосельем!