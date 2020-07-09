Жильцов треснувшего дома в Якутске поддержат финансово

Жильцам многоквартирного дома по ул. Автодорожная, 8/4 перечислят материальную помощь от города.

Напомним, 24 июня в третьем подъезде 18-квартирного двухэтажного дома 1983 года постройки по ул. Автодорожная, 8/4 образовались трещины. Дом ранее не был включен в список аварийных.

В данное время дом отключен от электрических сетей, водоснабжения и газоснабжения, жильцы всех трех подъездов эвакуированы и разъехались по родственникам. В Департаменте жилищных отношений сообщили, что от маневренного жилого фонда жильцы отказались.

Как сообщил заместитель руководителя Управления Автодорожного округа Иван Степанов, распоряжением Окружной администрации жильцам перечислят материальную помощь.

«Как попавшим в трудную жизненную ситуацию, жителям третьего подъезда, в котором образовалась трещина, выделят финансовую помощь в размере 50 тысяч рублей на каждого собственника и зарегистрированного члена семьи. Собственникам квартир первого и второго подъезда и членам их семей выделят по 10 тыс. рублей», — рассказал Иван Степанов.

В данное время заявлений от жильцов поступило на общую сумму 900 тыс. рублей. Управление Автодорожного округа находится на постоянной связи с жильцами.

Окружная администрация также оказывает жильцам юридическую поддержку и помощь в признании дома аварийным. Так, заключен договор с Якутским государственным проектным научно-исследовательским институтом строительства (ЯкутПНИИС) на проведение обследования здания по ул. Автодорожная, 8/4, а также двух соседних домов, в которых могут быть схожие проблемы.