Жильцов аварийного дома в Якутске предлагают переселить в новостройку

16-квартиный жилой дом, расположенный по адресу: г. Якутск, ул. Кузьмина, д. 20, признан аварийным и подлежащим сносу 8 октября 2014 года. Он включен в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы», сообщает ЯСИА пресс-служба Минстроя

С учетом сложившейся ситуации МКУ ДЖО города Якутск рассматривает вариант переселения жильцов этого аварийного дома в новый — по ул. Билибина, д. 19/8.

В случае согласия на переезд, после регистрации права муниципальной собственности, жилые помещения в новом доме будут предложены жильцам аварийного дома ул. Кузьмина, д. 20.

Сегодня подрядная организация ООО «Оптима-Строй» приступила к отсыпке котлована, после чего будет заменена часть сгнившей теплотрассы и осуществлены внутренние работы.

МКУ «Департамент жилищный отношений» и Управа «Гагаринского округа» контролируют ход восстановительных работ.

Ранее Sakhalife сообщал, что прокуратура Якутска начала проверку сообщений об угрозе обрушения многоквартирного жилого дома по ул.Кузьмина в Якутске.