Жильцов аварийного дома по ул. Кеши Алексеева наконец переселят

По поручению прокуратуры республики прокуратура г. Якутска проводит проверку соблюдения жилищных прав граждан, проживающих в многоквартирном жилом доме по ул. Кеши Алексеева, д. 8/1.

Установлено, что дом признан аварийным и подлежащим сносу в 2018 году.

Ранее в ходе проверки прокуратуры установлено, что проживание граждан в данном доме представляет угрозу их жизни и здоровью, при этом срок его расселения установлен к 2023 году.

Прокуратура внесла в Окружную администрацию г. Якутска представление, по результатам его рассмотрения сформирована заявка о выделении бюджетных средств, необходимых для переселения граждан. В настоящее время в проекте бюджета городского округа «город Якутск» на 2022 год предусмотрены денежные средства в размере 45 млн. руб., в целях осуществления переселения граждан из данного аварийного дома.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Прокуратурой города с привлечением специалиста УГСЖН по Республике Саха (Якутия), представителя администрации ГО «город Якутск» также проведена выездная проверка объекта, проведена встреча с жителями. В ходе настоящей проверки прокуратура даст оценку полноты принимаемых уполномоченными органами мер по обеспечению жилищных прав граждан.