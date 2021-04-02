Жильцов 9-этажки эвакуировали из-за пожара в Якутске

Вчера, 1 апреля в 19.55 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Ойунского в Якутске.

На момент прибытия первого пожарного подразделения в третьем подъезде на первом этаже было задымление. Произошло горение мусора в бойлерной на площади 5 кв.м.

Спасено 5 человек, эвакуировано 72 человека, в том числе 17 детей. Предположительная причина пожара – короткое замыкание в бойлерной. Виновное лицо устанавливается. На ликвидацию пожара привлекались 41 человек личного состава и 11 единиц техники.