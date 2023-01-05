Жиганские снежные Чысхаан и Дед Мороз стали победителями Всероссийского конкурса

В с. Жиганск на территории детского сада «Орончикан» можно увидеть и восхититься красиво, качественно и профессионально сделанными снежными фигурами. Каждый год создание главной снежной композиции ложится на плечи работника детского сада Дмитрия Николаева. В этом году он сотворил целый снегоход «Буран» с санями, где сидит хозяин 2023 года- заяц и якутского Чысхана.

Эту работу коллектив детского сада отправил на участие во Всероссийском конкурсе снежных фигур, организатором которого является Российский центр проведения и разработки интерактивных мероприятий через сайт «Мир педагога». Перед самым Новым годом на имя Дмитрия Иннокентьевича пришел диплом победителя конкурса. Снежная композиция «Хоту дойдум Чысхаана уонна Тымныы Моруос о5онньор» названа самой оригинальной постройкой из снега в номинации «Зимнее оформление прогулочного участка», сообщают новостижиганска.рф