20.01.2022
16:40
159

Происшествия

Жиганск: Отложен вылет водолазной группы МЧС

Водолазная группа в Жиганске в связи с метеоусловиями вылет до места ЧП отложили до утра.

Фото: SAKHALIFE
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх