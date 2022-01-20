20.01.2022
16:40
159
Происшествия
Жиганск: Отложен вылет водолазной группы МЧС
Водолазная группа в Жиганске в связи с метеоусловиями вылет до места ЧП отложили до утра.
Фото: SAKHALIFE
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по РС(Я)
#ГУ МЧС России по РС(Я)#Жиганск: Водолазная группа отложила до утра вылет до места ЧП#Жиганский район#республика саха (якутия)#Якутия
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