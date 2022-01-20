Жиганск: Отложен вылет водолазной группы МЧС

Водолазная группа в Жиганске в связи с метеоусловиями вылет до места ЧП отложили до утра.

Фото: SAKHALIFE Источник: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по РС(Я)

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