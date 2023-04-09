09.04.2023
22:16
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Судебная хроника

Жестокость и циничность: Сердце женщины не выдержало садистских пыток

Жестокое убийство якутянки: избиение зарядником от телефона и 21 удар ножом.
В Якутии судили убийцу, нанесшего жертве не менее 81 удара зарядником, кулаком и ножом

21 удар проводом от зарядного устройства для телефона, 39 ударов кулаком и 21 удар ножом — столько пришлось вынести жительнице Якутии Н. перед своей смертью в темную октябрьскую ночь 2022 года.

Материалы дела есть на сайте Булунского районного суда.

Убийца бил ее сперва зарядником. Потом кулаками — криминалисты насчитали на бездыханном теле женщины 13 ударов по голове и 26 по туловищу и конечностям. Все они идут с пояснением «не менее».

Но этого истязателю показалось мало. Палач прошел на кухню и взял из шкафа нож, чтобы убить наверняка. Он целился в голову. Видимо, избитая жертва пыталась защититься, прикрыть голову, так как из 21 удара ножом два пришлись по левой руке, остальные — в голову. Но безжалостный мучитель был слишком силен для нее, а она так ослаблена.

Н. умерла на месте происшествия.

Что же послужило причиной такой жестокой расправы? Ссора во время пьянки. Протрезвев, мужчина явился в полицию с повинной. На суде он признал свою вину.

Источник: Булунский районный суд

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