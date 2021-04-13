Жестокое убийство в Якутске

Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Якутска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство, совершенное с особой жестокостью.

По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из жилых помещений Якутска, на почве имеющихся неприязненных отношений, причиняя особые страдания, нанес своему знакомому не менее 69 ножевых ранений.

В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано СО по г. Якутску Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия).