Жестокое убийство в Якутии: Суд присяжных вынес приговор

Государственными обвинителями аппарата прокуратуры республики и прокуратуры Сунтарского района Якутии поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 23-летнего жителя района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Уголовное дело по ходатайству подсудимого рассмотрено с участием присяжных заседателей.

В судебном заседании с учетом представленных государственными обвинителями доказательств установлено, что подсудимый, в ночь с 02 на 03 июня 2020 года находясь в состоянии алкогольного опьянения, придя домой к потерпевшему, разбудил его и вызвал на улицу, где между ними произошел конфликт, переросший в драку.

В ходе драки подсудимый, взяв металлическую профильную трубу прямоугольного сечения «Г»-образной формы, нанес ею менее 9 ударов в теменную и затылочную области головы потерпевшего, который лежал на земле и не оказывал ему сопротивления.

Смерть пострадавшего наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся сдавлением головного мозга субарахноидальным кровоизлиянием, осложнившейся развитием отека, сдавлением головного мозга.

В суде подсудимый вину в умышленном совершении особо тяжкого преступления не признал, выдвинув версию, что убийство им совершено в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта).

Однако присяжные заседатели признали убедительными представленные государственными обвинителями прокуратуры доказательства и вынесли единодушный обвинительный вердикт, а также пришли к мнению о том, что подсудимый не заслуживает снисхождения.

В соответствии с вердиктом коллегии присяжных заседателей, суд с учетом мнения государственных обвинителей приговорил подсудимого к 13 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.