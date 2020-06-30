Жестокое убийство в Якутии: мужчину забили кувалдой и спрятали труп

Прокуратура Ленского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух мужчин. Один из них признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), второй в совершении преступления по ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

В суде установлено, что в октябре 2018 года в ходе распития спиртных напитков между подсудимыми и погибшим, произошла ссора, в ходе которой гр. А нанес потерпевшему множественные удары молотком и один удар кувалдой в область головы. В результате полученных телесных повреждений, мужчина скончался на месте происшествия. После совершения убийства, гр. Б являясь свидетелем совершенного преступления, оказал гр. А. содействие в сокрытии трупа и следов совершенного преступления.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил гр. А. к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Гр. Б приговорен к 1 году 8 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в настоящее время не вступил в законную силу.