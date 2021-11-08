08.11.2021
10:40
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Судебная хроника

Жестокое убийство на Вилюйском тракте — присяжные вынесли приговор

Прокуратура республики поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух жителей г. Якутска. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Уголовное дело по ходатайству подсудимых рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей.

В суде установлено, что подсудимые, находясь на даче расположенной по Вилюйскому тракту г. Якутска,  в ходе совместного употребления спиртных напитков нанесли потерпевшему многочисленные удары руками и ногами.

В результате полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте происшествия. В дальнейшем в целях скрыть совершенное особо тяжкое преступление, подсудимые вывезли тело потерпевшего на участок местности расположенный на 16 км Вилюйского тракта и закопали. 

По результатам рассмотрения уголовного дела, на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, Якутский городской суд с учётом мнения государственного обвинителя, приговорил одного из подсудимых к 11 годам лишения свободы, второго к 9 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Фото: ЯСИА
Источник: Марианна Рожина, старший помощник прокурора РС(Я) по взаимодействию со СМИ
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