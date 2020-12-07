Жестокое убийство на почве ревности шокировало якутян

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 35-летнего жителя города Якутска. Мужчина обвиняется в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном с особой жестокостью.

Следствием установлено, что вечером 29 марта 2020 года в квартире дома, расположенного на улице О. Кошевого микрорайона Марха города Якутска, мужчина распивал спиртные напитки со своей сожительницей. В ходе застолья между ними произошел конфликт на почве ревности мужчины, и он избил потерпевшую, нанеся ей около 100 ударов кулаками и деревянной скалкой, и причинил ожоги раскаленным утюгом.

Противоправные действия обвиняемого через непродолжительное время привели к смерти женщины на месте происшествия.

Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.