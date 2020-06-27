27.06.2020
23:35
537
Происшествия
Жестокое избиение в Якутске
В соцсетях сообщают:
«25 июня около 4-х утра с адреса ул. Три сосны, дом 13 неизвестные насильно увезли на автомашине Тойота тайн Айс сине- серого цвета.
На крыше лыжи с боку наклейка в виде всплеска серо-белого цвета спереди в бампере круглые противотуманные фары.»
Источник: https://www.instagram.com/dtp_ykt/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.06.2020
93
27.06.2020
300
27.06.2020
150
27.06.2020
160
27.06.2020
182
27.06.2020
256
27.06.2020
246
27.06.2020
308
27.06.2020
277
27.06.2020
339
27.06.2020
922
27.06.2020
338
27.06.2020
354
27.06.2020
427
27.06.2020
354
27.06.2020
2018
27.06.2020
1258
27.06.2020
485
27.06.2020
1969
27.06.2020
413
27.06.2020
1911
27.06.2020
1219
27.06.2020
655
27.06.2020
922
26.06.2020
774
26.06.2020
2085
26.06.2020
1319
26.06.2020
1962
26.06.2020
922
26.06.2020
617
26.06.2020
553
26.06.2020
559
26.06.2020
578
26.06.2020
711
26.06.2020
1356
26.06.2020
836
26.06.2020
587
26.06.2020
826
26.06.2020
545
26.06.2020
570
26.06.2020
546
26.06.2020
709
26.06.2020
643
26.06.2020
1618
26.06.2020
566
26.06.2020
3038
26.06.2020
693
26.06.2020
531
26.06.2020
569
26.06.2020
508
26.06.2020
2016
26.06.2020
1457
26.06.2020
4048
ТОП НОВОСТИ
23.06.2020
8748
24.06.2020
7476
26.06.2020
4065
23.06.2020
3596
25.06.2020
3525
25.06.2020
3098
26.06.2020
3056