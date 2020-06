View this post on Instagram

Жестокое избиение в Якутске 😱 . Видео @dtp_ykt 1 оп 25.06.20г. около 04:00 с адреса ул. Три сосны 13 неизвестные насильно увезли на автомашине Тойота тайн Айс сине- серого цвета , на крыше лыжи с боку наклейка в виде всплеска серо-белого цвета с переди в бампере круглые противотуманные фары, имеется спойлер … ОП1 . #sakhalife #сахалайф #происшествия #якутск #Якутия #резонанс