27.06.2020
23:35
537

Происшествия

Жестокое избиение в Якутске

В соцсетях сообщают:

«25 июня около 4-х утра с адреса ул. Три сосны, дом 13 неизвестные насильно увезли на автомашине Тойота тайн Айс сине- серого цвета.

На крыше лыжи с боку наклейка в виде всплеска серо-белого цвета спереди в бампере круглые противотуманные фары.»

Источник: https://www.instagram.com/dtp_ykt/
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