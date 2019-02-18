Жестокий убийца организовал доставку наркотиков в якутскую колонию

УФСБ России по Республике Саха (Якутия) совместно с УФСИН России по Республике Саха (Якутия) пресечена попытка передачи наркотических средств в исправительное учреждение Якутии.

В ходе оперативного мероприятия возле здания колонии №1 в салоне автомобиля, принадлежащему местному жителю, обнаружены и изъяты медицинские шприцы в количестве 9 штук, наполненные наркотическим средством. Установлено, что доставку наркотиков организовал заключенный, отбывающий наказание за убийство, совершенное с особой жестокостью.

По данному факту следственным управлением МУ МВД России «Якутское» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере) УК РФ.