Жестокий отец будет платить алименты и рублем компенсирует моральный вред

Установлено, что житель Верхневилюйского района приговором суда осужден к 21 году и 6 месяцам лишения свободы за совершение преступления насильственного характера в отношении своей малолетней дочери.

В целях защиты прав девочки прокурор обратился с иском в суд о лишении мужчины родительских прав и взыскании с него алиментов, а также компенсации морального вреда, причиненного ребенку в размере 500 тыс. рублей.

Суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Также по инициативе прокурора судом вынесено частное определение в адрес органа опеки и попечительства в связи с непринятием своевременных мер по защите прав несовершеннолетнего ребенка.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжалованы сторонами.