23.02.2022
14:49
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Путешествия & Отдых

Жестокая жесть 🙀😱 Велосипедисты из Якутии совершили опасный подъем в Мексике 🚴‍♂️🚴‍♂️

В начале февраля шахтеры из Мирного Иннокентий Ноговицын и Роман Ходулов решили проехать на велосипедах всю Мексику до границы США.

17 дней путешественники находятся в пути, они проехали более 2000 км, а до границы осталось 780 км.

Иннокентий и Роман активно делятся своими впечатлениями в инстаграме. Иннокентий рассказал, что совершили подъем на самый опасный подъем из всех, где он побывал.

«Тысячи фур проезжают мимо тебя на несколько сантиметров. Обочина шириной 10 см. Справа обрыв, слева эти звери. Набор высоты составил около 2000 км. Наверху на отметке 2500 м плывут облака, температура +10 градусов», — пишет велосипедист.

На этот опасный подъем якутяне поднимались в течение шести часов.

Чем жутковатый город в Мексике вспугнул якутских велосипедистов?😱🚴‍♂️🚴‍♂️
Отважные велосипедисты из Якутии слегка отстали от графика 🚴‍♂️🚴‍♂️
Уолаттар🔥🔥🔥! Отважные якутяне проедут всю Мексику до США на велосипедах! 🚴‍♂️🚴‍♂️
Фото: Из соцсетей
Источник: Ykt Top
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