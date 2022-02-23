Жестокая жесть 🙀😱 Велосипедисты из Якутии совершили опасный подъем в Мексике 🚴‍♂️🚴‍♂️

В начале февраля шахтеры из Мирного Иннокентий Ноговицын и Роман Ходулов решили проехать на велосипедах всю Мексику до границы США.

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17 дней путешественники находятся в пути, они проехали более 2000 км, а до границы осталось 780 км.

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Иннокентий и Роман активно делятся своими впечатлениями в инстаграме. Иннокентий рассказал, что совершили подъем на самый опасный подъем из всех, где он побывал.

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«Тысячи фур проезжают мимо тебя на несколько сантиметров. Обочина шириной 10 см. Справа обрыв, слева эти звери. Набор высоты составил около 2000 км. Наверху на отметке 2500 м плывут облака, температура +10 градусов», — пишет велосипедист.

На этот опасный подъем якутяне поднимались в течение шести часов.