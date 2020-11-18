Жестокая расправа в столице Южной Якутии

Прокуратура Нерюнгри поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что в июне 2020 года, в ходе совместного распития спиртных напитков гражданский супруг рассказал подсудимой о негативном отношении к их общему знакомому, указав о якобы совершенном им преступлении.

После этого, подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решив отомстить, пришла в дом к потерпевшему и проникнув в квартиру через окно, в ходе возникшего конфликта нанесла ему многочисленные удары кухонным ножом, один из которых пришелся в сердце. Мужчина скончался в карете скорой помощи.

В ходе судебного следствия подсудимая вину в убийстве не признала, выдвигая иную версию произошедших событий, вместе с тем государственным обвинителем суду представлена совокупность доказательств подтверждающих ее вину в совершении инкриминируемого преступления.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом позиции государственного обвинителя Нерюнгринский городской суд приговорил женщину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.