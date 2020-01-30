Жестокая опека, жестокое кривосудие?

Все, что написано в этой заметке, есть мое личное мнение, вынесенное из моего восприятия реальности, которое может не совпадать с мнением других. Потому я, конечно же, не призываю никого разделить его со мною. Я просто делюсь этим своим мнением с миром и градом. Делюсь потому, что уже невмоготу от поганого состояния души.

За все написанное несу ответственность лично я сам.

Я — не юноша, которому только открываются «прелести» нашей жизни. Однако все равно не перестаю удивляться, как говорил основатель социалистического реализма, «свинцовым мерзостям» нашей окаянной повседневности. И что страшно? Все это есть наша привычная обыденность — порождение гнусной атмосферы словоблудия, вопиющей элементарной безграмотности (я еще не читал опусов без ошибок даже в законах, судебных решениях, что тут говорить об эпистолярном занятии масс), поголовного правового невежества населения сверху донизу и ЖЕСТОКОСТИ по отношению друг к другу.

В такой атмосфере балом могут править только те, у кого нет ни сердца, ни ума, кому неведомы чувства сострадания и милосердия. Так я считаю. Надеюсь, править будут не очень долго. Ночь не вечна.

Я расскажу вам, уважаемые дамы и господа одну историю, пожалуй, что обычную сегодня, но в свете непреходящих человеческих ценностей – страшную, страшную своей обыденностью. Герои ее никого не стесняются, никаких угрызений совести не чувствуют потому, что атмосфера такая.

В общем так.

Жили-были дед с бабкой. И тут умер дед, а бабушка осталась одна-одинешенька.

Но за нею, вначале по ее же просьбе, стали ухаживать, прямо скажу, сердобольные соседи. Не год, не два, даже не три, а больше, ничего взамен от нее не требуя, просто они – нормальные люди, таких раньше было много, точнее, сволочи старались не высвечиваться.

Бабушка сильно прикипела к ним, уже как родных их воспринимала.

Но однажды с нее приключилась беда. Сосед обнаружил ее лежащей на полу без сознания. МЧС, скорая, и бабушку с подозрением на инсульт увезли в Центр экстренной помощи. Соседи навещали ее, обеспечивали тем, что нужно больным. И тут в больнице появился какой-то молодой человек, который представился внуком бабушки, но которого соседи за все годы ни разу не видели. Между тем ни одно лицо, врачи, имею в виду, не потребовало у него документов, удостоверяющих родство с бабушкой.

Потом внук с разрешения врачей вывез ее в неизвестном направлении, а куда врачи не сказали соседям, мол, вы — никто. На вопрос, а у неизвестного какие были документы о родстве, ответили — паспорт, в котором совпадает фамилия.

Я бы смеялся, если это было не так печально.

Потом, прошло много месяцев, соседи, все же, нашли бабушку в частном пансионате, куда ее привез так называемый внук, получивший всю пенсию бабушки и исчезнувший потом с этой пенсией в неизвестном направлении. Но перед исчезновением он успел подать в Отдел опеки и попечительства Окружной администрации города Якутска заявление о признании бабушки недееспособной, что немедля и было исполнено Отделом, хотя бабушка кричала на суде, что она — нормальная, что она все понимает, что она в здравом рассудке. Я это знаю из судебного решения.

Но кто будет слушать бабушку, у которой не было защитника?

Между тем, когда соседи, наконец-то, нашли бабушку, она так обрадовалась, так обрадовалась, то заплакала навзрыд и стала молить их забрать ее отсюда. Но оказалось, что она почти за год задолжала этому пансионату огромную сумму, при этом, ее никто, в том числе, и Отдел опеки попечительства, ни разу не навестил. На запрос пансионата Отделу опеки и попечительства, кто будет платить за содержание бабушки, оттуда ответили, что это не входит в их обязанности.

Тогда соседи, внимая просьбе бабушки, заключили с пансионатом договор, что они под свою ответственность забирают ее к себе и в рассрочку погасят ее задолженность.

С этого дня не прошло и недели, как из Отдела опеки и попечительства начались грозные звонки соседям, да как вы смели, почему, на каком основании забрали бабушку?! Да вы знаете, кто мы такие, какие у нас права?! Да мы вас!

Сейчас бабушка лежит с так называемыми асоциальными личностями в ночлежке, куда ее увезли представители Отдела опеки и попечительства, которые затем бесследно испарились, как выполнившие свои обязанности – одинокая бабушка не может находиться в иных условиях, кроме как в пансионате или интернате.

Соседи подали иск в суд, чтобы бабушка, вполне возможно, свои последние дни прожила у них в нормальных человеческих условиях. Но суд отказал им. Решение еще не вступило в законную силу. Оно непременно будет обжаловано.

Однако тут же мне, как представителю соседей, стали звонить из Опеки, чтобы я им передал все документы бабушки. Я в вежливой форме послал их подальше, конечно, не матерно (хотя очень хотелось), ответив, что все отдам тотчас же, как только Верховный суд республики вынесет решение, и оно будет не в нашу пользу, а пока – извините.

Однако в отделе НЕ ЗНАЮТ ЗАКОНОВ. Они думают, что раз суд первой инстанции вынес решение, то все, на этом суд заканчивается. И такие люди работают в органе власти!

При этом, они, как я понял, не испытывают каких-то рефлексов по поводу своего правового невежества. Они начали жаловаться, полагаю, в первую очередь, в прокуратуру, откуда, возможно и спустили заявление в полицию. Хорошо, что участковый попался адекватный, знающий нормы процессуального права, иначе затаскали бы.

Между тем, я, когда молоденькая судья зачитала отказное решение, впервые в жизни пожалел, что у нас более нет НАРОДНОГО СУДА, состоявшего из двух заседателей и судьи. Советскую власть, коммунистов можно ругать по-всякому, но этот суд, в основном, был, при всех его недостатков, справедлив, ибо он был НАРОДНЫМ. Это был аналог суда присяжных

И подумал, судьбы людей, все же, должны решать умудренные жизнью люди, которые знают, почем фунт лиха (во многой мудрости — много печали). А что знают, что понимают те, жизненный опыт которых — ДЕТСАД-ШКОЛА-ВУЗ, и которые не хлебнули в жизни ничего горше микстуры?

И не породит ли их деятельность то правосудие, которое в игре слов можно обыграть, как кривосудие – жестокое кривосудие?

Я не знаю, каким будет решение Верховного суда республики, но считаю, что такая Опека от Окружной администрации города, вряд ли, нужна горожанам, также и Администрация, в которой цветет подобная Опека.

Во-первых, по моему мнению, там заседают люди, не знающие закон либо которым этот закон до лампочки. Плохо и то, и другое.

Во-вторых, как я считаю, такая опека есть ЖЕСТОКОСТЬ. Жестокость людей, головы которым, как я полагаю, вскружила власть, врученная им, между прочим, избирателями.

Жаль, что мы еще не доросли до народа. Ведь ни один народ, поскольку это — сгусток силы гражданского общества, не потерпит над собой издевательство людей, которым, на мой взгляд, нельзя доверить и молоток, чтобы забить гвоздь в стену. Пальцы себе или другим отобьют.

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.