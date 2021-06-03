Жесткое ДТП в Якутске

В Якутске 2 июня около 20 часов вечера две девочки 10 и 12 лет обратились в больницу с травмами, полученными в результате ДТП

Предварительно установлено, что 2 июня около 19 часов вечера 34-летний водитель «Лада Калина», следуя по ул. 50 лет Советской Армии, в сторону РАД «Нам» напротив дома № 142/1, при развороте вне перекрестка, с обочины, не предоставил преимущество в движении автомашине «Хюндай HD120», которая двигалась во встречном направлении под управлением 20-летнего водителя.

В момент ДТП дети находились на заднем пассажирском сидении, были пристегнуты штатными ремнями безопасности. В результате столкновения девочки получили различные травмы, обеим назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.