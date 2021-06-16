16.06.2021
12:30
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Происшествия

Жесткое ДТП в районе Якутии

В Алданском районе Якутии пьяная езда на автомобиле завершилось аварией. Водитель госпитализирован.

15 июня 26-летний водитель, управляя автомобилем Тойота Калдина, двигаясь со стороны п. Хатыстыр в направлении п. Нижний — Куранах, с неправильно выбранной скоростью, при осуществлении маневра правого поворота, не справился с управлением автомобиля, допустил съезд с дороги в левую сторону со следующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате происшествия водитель и пассажир – 43-летний мужчина   получили телесные повреждения. Вдвоем доставлены в медучреждение п.Нижний-Куранах, где после осмотра дежурным врачом у водителя установлен диагноз: СГМ, ЗЧМТ, ушибы волосистой части головы и  грудной клетки, госпитализирован в травматологическое отделение. Пассажиру  назначено амбулаторное лечение, диагноз: ссадины лица.

В ходе проверки установлено, что в момент ДТП мужчины  не были пристегнуты ремнями  безопасности. При проверке документов у водителя автомобиля Тойота Калдина  не имелось водительского удостоверения и страхового полиса ОСАГО. В ходе проведенного освидетельствования на состояние опьянения в выдыхаемом воздухе было обнаружено 0,64 мг/л этанола.  Пассажир тоже был пьян.

Местом ДТП является межселенная дорога п. Н. Куранах – п. Хатыстыр 17 км., кривая в плане, горизонтальная, дорожное покрытие грунтовое, ширина проезжей части 8 м. Погодные условия: пасмурно, осадки в виде дождя, температура воздуха 10 С0, светлое время суток.

По факту ДТП проводится проверка,  в ходе которой будут установлены все его причины.

О недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения знает каждый водитель.  Однако многие, к сожалению, считают, что небольшая доза алкоголя не влияет на качество управления транспортом и не может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Ситуацию с аварийностью в корне может поменять только изменение отношения  самих водителей к проблеме пьянства за рулем, а также их родных и близких, с молчаливого согласия, которых нетрезвый водитель позволяет себе выехать на дорогу. Всегда помните о тяжелых, а порой и непоправимых последствиях, к которым может привести управление транспортным  средством в состоянии опьянения, помните о тех, чьи жизни уже унесла такая трагедия! Только совместными действиями – взаимопониманием и взаимоуважением, дисциплинированностью и осознанным выполнением всех требований Правил дорожного движения возможно обеспечить спокойствие и порядок на дорогах.
Телефоны дежурных  частей  Госавтоинспекции: 127, 8 (4112)- 352222, 8(4112)-473569, полиции 02

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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