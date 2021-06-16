Жесткое ДТП в районе Якутии

В Алданском районе Якутии пьяная езда на автомобиле завершилось аварией. Водитель госпитализирован.

15 июня 26-летний водитель, управляя автомобилем Тойота Калдина, двигаясь со стороны п. Хатыстыр в направлении п. Нижний — Куранах, с неправильно выбранной скоростью, при осуществлении маневра правого поворота, не справился с управлением автомобиля, допустил съезд с дороги в левую сторону со следующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате происшествия водитель и пассажир – 43-летний мужчина получили телесные повреждения. Вдвоем доставлены в медучреждение п.Нижний-Куранах, где после осмотра дежурным врачом у водителя установлен диагноз: СГМ, ЗЧМТ, ушибы волосистой части головы и грудной клетки, госпитализирован в травматологическое отделение. Пассажиру назначено амбулаторное лечение, диагноз: ссадины лица.

В ходе проверки установлено, что в момент ДТП мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности. При проверке документов у водителя автомобиля Тойота Калдина не имелось водительского удостоверения и страхового полиса ОСАГО. В ходе проведенного освидетельствования на состояние опьянения в выдыхаемом воздухе было обнаружено 0,64 мг/л этанола. Пассажир тоже был пьян.

Местом ДТП является межселенная дорога п. Н. Куранах – п. Хатыстыр 17 км., кривая в плане, горизонтальная, дорожное покрытие грунтовое, ширина проезжей части 8 м. Погодные условия: пасмурно, осадки в виде дождя, температура воздуха 10 С0, светлое время суток.

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все его причины.

О недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения знает каждый водитель. Однако многие, к сожалению, считают, что небольшая доза алкоголя не влияет на качество управления транспортом и не может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Ситуацию с аварийностью в корне может поменять только изменение отношения самих водителей к проблеме пьянства за рулем, а также их родных и близких, с молчаливого согласия, которых нетрезвый водитель позволяет себе выехать на дорогу. Всегда помните о тяжелых, а порой и непоправимых последствиях, к которым может привести управление транспортным средством в состоянии опьянения, помните о тех, чьи жизни уже унесла такая трагедия! Только совместными действиями – взаимопониманием и взаимоуважением, дисциплинированностью и осознанным выполнением всех требований Правил дорожного движения возможно обеспечить спокойствие и порядок на дорогах.

Телефоны дежурных частей Госавтоинспекции: 127, 8 (4112)- 352222, 8(4112)-473569, полиции 02