17.05.2021
15:15
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Происшествия

Жесткое ДТП в Намском районе

 16 мая в Намском районе около 11 часов 40-летний водитель Тойоты Королла Филдер не уступил дорогу транспортному средству пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, и совершил столкновение с КамАЗ-ом 5320 под управлением 56-летнего водителя. 

В результате происшествия водитель иномарки получил травму грудной клетки, многочисленный перелом ребер. Мужчина госпитализирован в хирургическое отделение больницы с.Намцы. 

В ходе проверки установлено, что водитель “Филдер” имеет водительское удостоверение по категории “В, В1”, 10-летний стаж вождения, административных нарушений ПДД за текущий год не имеет. В момент ДТП мужчина был пристегнут ремнем безопасности, в салоне автомашины находился один без пассажиров. Камазист не пострадал. Оба водителя были трезвые.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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