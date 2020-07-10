Жесткое ДТП на Вилюйском тракте

Только благодаря ремням безопасности водитель и его сын остались живы.

9 июля около 23:00 в г. Якутске на 29 км ФАД «Вилюй» 49-летний мужчина, управляя автомашиной «Шевроле Камаро» и следуя со стороны города Якутска, не выдержал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и допустил съезд транспортного средства с проезжей части с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель получил ушиб лица, его сын, находившийся на переднем сидении, с травмой позвоночника был госпитализирован в больницу.

Освидетельствование показало, что автомобилист был трезв, право управления он имеет. С его слов, во время движения у автомашины оторвался кардан.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям соблюдать безопасную скорость движения. Скорость должна быть такой, при которой водитель сможет избежать ДТП в тех или иных дорожных условиях, если ситуация резко изменилась. Кроме того, водители и пассажиры транспортных средств должны быть пристегнуты ремнями безопасности.