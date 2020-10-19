19.10.2020
11:04
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Происшествия

Жесткое ДТП на трассе в Якутии

17 октября около 13 часов 30 минут на ФАД «Вилюй» 282-м километре водитель 1981 г.р. управляя автомобилем «SUZUKI  JIMNY» следуя по маршруту с.Орто-Сурт -с.Бердигестях не справился с рулевым управлением, совершил опрокидывание автомашины с проезжей части дороги на правую сторону.

В результате ДТП пассажирка 1983 г.р. получила закрытый компрессионный перелом шейного позвонка, назначено стационарное лечение, от госпитализации женщина отказалась. Водитель не пострадал.

В момент опрокидывания со слов водителя пострадавшая  сидела на переднем пассажирском сидении, пристегнутая ремнем безопасности.

В ходе проверки установлено, что водитель не имеет права вождения транспортными средствами и согласно сведениям ГИБДД к административной ответственности в этом году за нарушение ПДД привлекался 7 раз.

Местом ДТП является прямая дорога на ФАД «Вилюй» 282 км.,  от районного центра с.Бердигестях находится на расстоянии 100 км., произошло в светлое время суток,  покрытие щебеночно — гравийное, ширина проезжей части 7м.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция региона напоминает водителям о необходимости быть внимательнее на федеральных и региональных дорогах, заблаговременно снижать скорость, держать безопасную дистанцию и интервал! Пристегнитесь ремнями безопасности! Призываем всех участников дорожного движения в период гололеда быть бдительными на проезжей части и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения!

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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