Жесткое ДТП на круговом перекрестке в Якутске

3 мая около 9 часов утра в дежурную часть Госавтоинспекции г.Якутска поступило сообщение о том, что на круговом движении ул. Дзержинского произошло ДТП с участием мотоцикла. На место происшествия были направлены карета скорой помощи и наряд ДПС.

Предварительно установлено, что 24-летний водитель управляя мотоциклом «Хонда CV400» следуя по улице Дзержинского на нерегулируемом перекрестке, где организовано круговое движение, улиц Дзержинского и Автострада 50 лет Октября, не выдержав безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и допустил съезд с проезжей части, с последующим опрокидыванием.

В результате происшествия, мотоциклист получил различные травмы и был доставлен в медучреждение на служебной автомашине ДПС, где по результатам медицинского обследования ему назначено амбулаторное лечение.

Водитель мототехники в момент аварии был в мотошлеме и экипирован средствами защиты, что позволило избежать печальных последствий.

Как выяснилось, мотоциклист, кроме того, что не имеет права управления транспортными средствами соответствующей категории «А», не имеет документов на своего «железного коня», к тому же проведённое освидетельствование при помощи технического средства «Алкотест» установило состояние алкогольного опьянения: результат показал 0,29 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения без прав, за что законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей или арест от 10 до 15 суток, по ч.1 ст.12.1 КоАП РФ за управление ТС без регистрации, по ч.1 ст.12.3 КоАП РФ за управление ТС не имея при себе регистрационных документов, вследствие чего мотоцикл был помещен на штрафстоянку, а также за нарушение правил расположения ТС на проезжей части и невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД в связи с ДТП.

Сколько ни сказано о гибельной привычке садиться за руль в нетрезвом состоянии, периодически находятся «герои», решившие, что выпитая бутылка или две не являются помехой в пути. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует: не стоит рисковать своей жизнью и свободой, выпил – не садись за руль.